Омичи собрались на молитвенное стояние против «Матильды»

В Омске началось молитвенное стояние против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом в воскресенье, 17 сентября, во «ВКонтакте» сообщил настоятель местного храма иерей Александр Лемешко.

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Он также опубликовал фотографию шествия. Среди лозунгов — «Учитель, руки прочь от русского царя», «Россия с Богом» и «Народ имеет полное право на защиту своих святынь».

В августе в нескольких городах России, в том числе в Москве, также прошли молитвенные стояния, призванные запретить выход «Матильды» в прокат.

Картина о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 25 октября. Николай II был причислен Русской православной церковью к лику святых в 2000 году (однако как страстотерпец, а не как праведник), поэтому представители РПЦ усмотрели в сюжете картины оскорбление чувств верующих.