«ВКонтакте» окажет широкую поддержку «Матильде» Учителя

Социальная сеть «ВКонтакте» окажет широкую информационную поддержку фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители ресурса в среду, 2 августа.

Отмечается, что «ВКонтакте» считает «своим долгом дать пользователям социальной сети максимум объективной информации» о картине.

«Хочу выразить благодарность команде, работающей над фильмом "Матильда", за возможность ознакомиться с материалом еще на стадии постпродакшена. Несмотря на то что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению», — заявил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

«Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям "ВКонтакте" сформировать собственное представление о "Матильде"», — добавил он.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала молитвенное стояние против ленты. Акция прошла во вторник, однако сама парламентарий на мероприятие не явилась.

«Матильда» выйдет на экраны 25 октября. В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен Русской православной церковью к лику святых в 2000 году, поэтому Поклонская и представители РПЦ усмотрели в сюжете картины оскорбление чувств верующих.