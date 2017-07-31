Адвокат Учителя запросил у Госдумы точное количество обращений по «Матильде»

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, направил запрос в Госдуму относительно точного количества обращений к депутату Наталье Поклонской по поводу фильма «Матильда». Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает «Интерфакс».

«Дело в том, что озвучиваемые ею цифры никак не совпадают с опубликованной официальной статистикой», — заявил юрист.

Добрынин отметил, что на сайте, посвященном критическим обращениям от физических и юридических лиц по поводу картины, «на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Государственной думе, обязательные как в соответствие с федеральным законом, так и с инструкцией по работе с документами Госдумы».

«Можно предполагать либо о допущенном депутатом Поклонской нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, либо об умышленном необоснованном завышении их количества», — подытожил адвокат.

Он добавил, что предоставленные ему сведения «будут использованы для защиты гражданина РФ Учителя от заведомо ложных доносов», за которые, напомнил Добрынин, предусмотрена уголовная ответственность.

Матильда выйдет в широкий прокат 25 октября. Лента рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.