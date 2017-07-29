Учитель поделился планами снять вместе с Мутко фильм о футболисте Стрельцове

Режиссер Алексей Учитель заявил, что планирует снять фильм о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсантъ FM».

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По утверждению режиссера, он обсуждал свой проект с президентом Российского футбольного союза Виталием Мутко, с которым лично знаком. «У нас есть планы сотрудничества по будущим фильмам. Мы будем делать большой фильм о великом футболисте», — заявил Учитель.

15 июля, во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» фанаты обоих клубов вывесили баннеры, направленные против фильма «Матильда» Учителя. В картине, которая появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Активную борьбу против выхода фильма ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту на предмет оскорбления чувств верующих — Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.