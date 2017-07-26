Адвокат Учителя назвал заказом со стороны баннер фанатов против «Матильды»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин увидел в баннере фанатов московских «Спартака» и «Локомотива» против фильма «Матильда» выполнение заказа со стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист обратил внимание, что болельщики двух клубов одновременно вывесили плакаты, содержание которых не относится к футболу.

«В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!" содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды», — отмечает Добрынин.

Он попросил вице-премьера и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение фанатов, а также возможных заказчиков.

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«Представляется необходимым в ходе производства по делу о дисциплинарных правонарушениях дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам», — подчеркнул адвокат.

Во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) фанаты обоих клубов вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» Болельщики «Локо» разместили его на фанатской трибуне за воротами, спартаковские — на центральной. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступающая против выхода ленты в прокат, похвалила фанатов.

В фильме «Матильда», который появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.