Спорт
 

Болельщики «Спартака» и «Локомотива» выступили против фильма «Матильда»

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Болельщики московских «Спартака» и «Локомотива» на состоявшемся матче вывесили баннеры, направленные против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает Znak.com.

«За веру, царя и отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!» — написано на плакате. Болельщики «Локомотива» вывесили его на фанатской трибуне за воротами, спартаковские — на центральной.

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. «Спартак» впервые завоевал Супекубок России.

В фильме «Матильда», который появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.

Активную борьбу против выхода фильма ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту на предмет оскорбления чувств верующих.

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