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Стрела в сердце

Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет

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Эдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов
Фото: Альберт Пушкарев, Игорь Уткин / ТАСС

Эдуард Стрельцов — едва ли не самая трагичная фигура в истории советского и российского футбола. Нападающий, на высоком уровне блеснувший уже в 17 лет, свои лучшие годы провел в заключении из-за дела, в котором было много непонятного. 21 июля Стрельцову могло бы исполниться 80 лет. «Лента.ру» — о том, как талант Эдуарда Стрельцова разбился о железную волю советской власти.

Начало пути

В футбол Стрельцов ворвался стремительно, оправдав свою фамилию. Уже в 16 лет он дебютировал в составе московского «Торпедо», который тогда был грозной силой. За плечами у него — работа слесарем на заводе «Фрезер», семь классов школы и тяжелое детство, омраченное уходом отца. Анатолий Стрельцов воевал, на фронте познакомился с другой женщиной и с ней остался после войны. На хлеб зарабатывала София, мать Эдуарда, у которой было чрезвычайно слабое здоровье.

В школе Стрельцов учился средне, зато на футбольном поле всегда был первым. Уже в 18 лет он выиграл гонку бомбардиров в чемпионате СССР. Недолго пришлось ждать и вызова в национальную сборную. Первый матч — и сразу хет-трик: от ног 18-летнего Стрельцова пострадали шведы.

Не взять молодого нападающего на Олимпийские игры 1956 года было бы преступлением. В середине ХХ века футбольный турнир на Олимпиаде еще был престижным, а за победу в нем боролись сильнейшие составы лучших сборных мира. На Играх Стрельцов отметился двумя мячами, но Гавриил Качалин не выпустил его на финальный матч с командой Югославии. По правилам того времени золотые медали полагались тем, кто выходил на поле в финале. Никита Симонян хотел отдать ему свою награду, но Стрельцов отказался.

Олимпийским чемпионом, хоть и безмедальным, Эдуард все же стал. Стрельцову было 18, ему рисовали прекрасное будущее, и еще два года форвард радовал болельщиков «автозаводцев» великолепной игрой и забитыми мячами. Его даже номинировали на «Золотой мяч», в споре за который он занял седьмое место. Все это было, пока не грянуло знаменитое дело об изнасиловании, из-за которого Стрельцов лучшие годы провел в лагерях.

Дело

Из-за успехов на поле Эдуард многое позволял себе за его пределами. В феврале 1958 года он провел несколько суток в отделении милиции за пьяную драку, в апреле его лишили звания заслуженного мастера спорта. Самое худшее было впереди: 26 мая, во время подготовки советской сборной к чемпионату мира в Швеции, Стрельцова арестовали. Причина — обвинение в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой.

За день до этого Эдуард в компании товарищей по сборной Бориса Татушина и Михаила Огонькова отдыхал на даче летчика Эдуарда Караханова в компании девушек, в числе которых была Лебедева. Как водится, выпили. На следующий день Стрельцов стал подозреваемым, чуть позже — виновным в изнасиловании девушки.

В расследовании было допущено много ошибок, присутствовали нестыковки в показаниях Марины и других действующих лиц. Однако наказан был именно Стрельцов, причем в предельно жесткой мере: его осудили на 12 лет. Соответствующий приказ якобы отдал сам Никита Сергеевич Хрущев.

Причин, по которым форвард вдруг стал неугоден верхам, называют несколько. Самая очевидная — власти решили устроить зарвавшемуся футболисту показательную порку, чтобы другим неповадно было. Еще одна теория строится вокруг предположения, что Стрельцов после мирового первенства в Швеции собирался остаться за границей, где ему обещали большие деньги и звездный статус.

Так или иначе, нападающий в самом начале карьеры отправился в исправительные учреждения. 12 лет он не «отмотал»: в 1963-м вышел приказ о его условно-досрочном освобождении. Вернуться на поле ему позволили только спустя два года.

Закат карьеры

Последние годы профессиональной карьеры он провел в родном «Торпедо». Изрядно потяжелевший форвард все же оставался большим мастером. Вместе с москвичами в 1965-м он победил в чемпионате СССР, спустя три года взял национальный Кубок. Плюс олимпийское золото — этим командные достижения Эдуарда Стрельцова и ограничиваются.

После освобождения он даже вернулся в сборную СССР. В 1967 году вернул себе звание заслуженного мастера спорта. А в 1970-м его карьера оборвалась: во время матча он повредил ахиллово сухожилие и восстановиться уже не сумел. Всего на его счету 222 матча в первенствах СССР, в которых забил 99 мячей. В национальной команде за 38 игр он отличился 25 раз.

Полностью отойти от футбола у него не получилось. Да и не могло получиться: слишком много лет было отнято. Стать большим тренером Стрельцову не удалось, поэтому он долгое время работал с детскими командами «Торпедо». В 80-е впервые проявились последствия лагерного прошлого: из-за работы в шахтах у него возникла болезнь легких, переросшая в рак. 22 июля 1990 года легендарный футболист скончался.

Дело Стрельцова по сей день не пересмотрено, хотя первые документы были опубликованы еще в 2001 году. Официально легендарный нападающий по-прежнему преступник, насильник. Однако верят в эту версию немногие.

Евгений Бакин

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