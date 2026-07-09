Новому российскому самолету не разрешили летать в дождь, жару и холод

«Ведомости»: Ил-114-300 получил сертификат типа с серьезными ограничениями по погоде

Сертификат типа, который Росавиация в июне этого года выдала новому российскому самолету Ил-114-300, содержит существенные ограничения по эксплуатации. Об этом со ссылкой на данные в документе пишут «Ведомости».

В отличие от своего предшественника Ил-114-100, разработанного в 1980-е годы и имевшего допуск к полетам при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов по Цельсию, новая машина к настоящему времени может летать только в диапазоне от минус девяти до плюс 25 градусов. Кроме того, Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы.

Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман в комментарии изданию объяснил, что испытания модели продолжаются и после получения базового сертификата, так что характеристики Ил-114-300 могут улучшиться. В какие сроки разрешения хотят довести до уровня, пригодного к коммерческой эксплуатации, топ-менеджер не уточнил.

Разработка модели, которая должна прийти на смену устаревшим Ан-24 и Ан-26, а также французскому ATR-72 и канадскому Bombardier Dash 8 на региональных линиях, продолжается с середины 2010-х годов. По большому счету, речь идет о глубокой модернизации предыдущей модели и смене двигателей и винта с иностранных на отечественные.

Заместитель генерального директора Межотраслевого аналитического центра Алексей Сухарев предположил, что допуск к полетам в грозу и в условиях обледенения может быть получен через несколько месяцев, а по остальным ограничениям вопрос остается открытым, потому что они потребуют значительно больше времени.

Ранее разработчик и производитель предусматривал завершение всех доработок к 2028 году. В эти же сроки поставки ожидает основной заказчик на Дальнем Востоке — авиакомпания «Автора».

Первые машины планируется передать 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду, специализирующемуся на региональных перевозках и сложных авиационных работах в Арктике. В каких целях и масштабах предприятие намерено использовать Ил-114-300, не уточняется, однако в расписании у него значатся только перевозки на вертолетах и самолетах Ан-2, то есть машин принципиально другого класса, заменой для которых новая разработка выступать не может.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все западные аналоги.