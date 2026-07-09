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10:51, 9 июля 2026Ценности

Модельер объяснила тренд на имитирующие обнаженное тело корсеты у звезд

Модельер Аманда Уэйкли: Металлические корсеты вселяют в звезд чувство уверенности
Мария Винар

Фото: Charley Gallay / Freelancer / Getty images

Британский модельер Аманда Уэйкли объяснила тренд на имитирующие обнаженное тело корсеты у звезд. Ее комментарий приводит Daily Mail.

По словам дизайнера, в моде всегда преобладали элементы рыцарских доспехов. При этом Уэйкли отметила, что в настоящее время металлические нагрудники и корсеты воспринимаются как современное выражение уверенности в себе. «В неспокойные времена нас часто тянет к одежде, которая вселяет в нас чувство силы, а ничто так не подчеркивает силу, как скульптурный металлический силуэт», — пояснила она.

Металлические нагрудники и корсеты полюбились таким звездам, как Зендее, Шакире, Дженне Ортеге, Сидни Суини и другим. Однако, как считает Уэйкли, данный элемент одежды можно носить не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. «Изящно скроенный металлический корсет, выразительные плечи, строго скроенный жакет или даже украшения с архитектурным дизайном — все это придает чувство уверенности в себе, не создавая при этом впечатления у публики, что вы собираетесь на кинопремьеру», — заключила собеседница портала.

В марте Аманда Уэйкли объяснила частые выходы звезд на красную дорожку в мятой одежде.

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