Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:23, 19 марта 2026

Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

Модельер Уэйкли: Звезды появляются на публике в мятой одежде из-за комфорта
Мария Винар

Фото: Matei Horvath / FilmMagic / Getty Images

Британский модельер Аманда Уэйкли объяснила частые выходы звезд на публику в мятой одежде. Ее комментарий приводит Daily Mail.

Дизайнер вспомнила последние появления Меган Маркл, Кэти Холмс, Гвинет Пэлтроу и Джесси Бакли на красных дорожках. Она считает, что они следуют моде на непринужденность и комфорт. Кроме того, Уэйкли отметила, что такая тенденция сохранилась со времен пандемии коронавируса.

«Многие искушенные знаменитости выбирают ткани, которые специально созданы для того, чтобы мяться или сохранять текстуру, например, шелк или лен, которые красиво мнутся, благодаря чему образ выглядит непринужденно, но при этом остается полностью продуманным. Кроме того, этот тренд был замечен на многих дизайнерских показах, от Erdem до Calvin Klein», — пояснила собеседница портала.

В декабре прошлого года кризисный PR-менеджер Лорен Бичинг из Лондона объяснила тягу звезд к парным образам на красных дорожках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok