Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

Модельер Уэйкли: Звезды появляются на публике в мятой одежде из-за комфорта

Британский модельер Аманда Уэйкли объяснила частые выходы звезд на публику в мятой одежде. Ее комментарий приводит Daily Mail.

Дизайнер вспомнила последние появления Меган Маркл, Кэти Холмс, Гвинет Пэлтроу и Джесси Бакли на красных дорожках. Она считает, что они следуют моде на непринужденность и комфорт. Кроме того, Уэйкли отметила, что такая тенденция сохранилась со времен пандемии коронавируса.

«Многие искушенные знаменитости выбирают ткани, которые специально созданы для того, чтобы мяться или сохранять текстуру, например, шелк или лен, которые красиво мнутся, благодаря чему образ выглядит непринужденно, но при этом остается полностью продуманным. Кроме того, этот тренд был замечен на многих дизайнерских показах, от Erdem до Calvin Klein», — пояснила собеседница портала.

