17:34, 15 декабря 2025Ценности

Тягу звезд к парным образам объяснили

Кризисный PR-менеджер Бичинг: Парные образы звезд — старейший модный прием
Мария Винар
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Фото: Savion Washington / FilmMagic / Getty Images

Кризисный PR-менеджер Лорен Бичинг из Лондона объяснила тягу звезд к парным образам на красных дорожках. Соответствующий комментарий публикует The New York Times (NYT).

Специалист обратила внимание на совместное появление телезвезды Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на премьере фильма «Марти Великолепный». Тогда пара предстала в костюме и платье ярко-оранжевого цвета. «Одинаковые наряды на ковровой дорожке — один из старейших модных приемов», — отметила Бичинг.

По словам эксперта, выход Дженнер и Шаламе в одинаковых нарядах был намеренным и продуманным. «Это прием 1990-х годов, но адаптированный для эпохи, когда каждое появление анализируется, обсуждается и подвергается критике в социальных сетях. Современная версия меньше о романтике и больше об управлении ожиданиями», — объяснила она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что Дженнер и Шаламе — не первая пара, которая предпочла одинаковую одежду. Так, она упомянула церемонию вручения премии American Music Awards в 2001 году. Певица Бритни Спирс и ее на тот момент возлюбленный, поп-исполнитель Джастин Тимберлейк предстали на публике в нарядах из голубого денима.

Впоследствии данным модным приемом воспользовались Виктория и Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, а также ASAP Rocky и Рианна.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила совместный выход Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер в свет после слухов о расставании.

