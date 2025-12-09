Выход Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер в свет после слухов о расставании объяснили

Совместный выход актера Шаламе и телезвезды Дженнер в свет — продуманный ход

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила совместный выход франко-американского актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер в свет после слухов о расставании. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Специалистка считает, что это был продуманный ход со стороны бизнесвумен, чтобы взять под контроль ее отношения со звездой «Дюны». Джеймс объяснила, что Шаламе старался не демонстрировать близость с Дженнер, несмотря на легкое прикосновение его руки к ее ягодицам.

При этом собеседница издания отметила, что предпринимательница специально надела платье под цвет наряда своего избранника, поскольку хотела поразвлечься перед камерами и привлечь к себе внимание. По ее мнению, основательница бренда Khy вела себя чрезмерно вызывающе, когда прижималась к актеру.

Известно, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вместе посетили в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Марти Великолепный». Во время позирования перед камерами знаменитости целовались и обнимались.

