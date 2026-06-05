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Силовые структуры
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11:30, 5 июня 2026Силовые структуры

Обманувшая блогеров турагент сбежала из России из-за страха

ТАСС: Турагент Аташян планировала улететь в ОАЭ, испугавшись последствий обмана
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Звездный турагент Хатуна Аташян, которая призналась в обмане блогеров, пыталась вылететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), запутавшись в ситуации и испугавшись последствий. Впоследствии она планировала вернуться в Россию, чтобы погасить долги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ОАЭ женщина хотела отдохнуть и обдумать, как будет возвращать похищенные деньги. Одним из вариантов возмещения долгов она посчитала помощь родственников, к которым нужно было съездить в Армению.

Аташян задержали в ночь на 2 июня в аэропорту Минска перед вылетом в Эмираты. По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха для блогеров и медийных личностей. Она размещала в социальных сетях информацию о выгодных поездках по рекламным контрактам, а после получения денег под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или просто переставала выходить на связь с клиентами.

Ранее сообщалось, что Аташян признала вину и начала возмещать долги. Ущерб от ее действий составил около 600 тысяч рублей.

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