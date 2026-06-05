Стало известно о смерти мужчины при атаке ВСУ на российское предприятие

Оперштаб сообщил о смерти мужчины при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области

Оперативный штаб сообщил о смерти мужчины при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в поселке Отрадовский Краснояружского округа Белгородской области. Сведения опубликованы в Telegram.

Как стало известно, атака была совершена с помощью FPV-дрона.

Один из работников предприятия получил осколочные ранения головы и ног. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили его в больницу. Второго мужчину, находившегося на территории предприятия, спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что пять человек не выжили в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. Предварительно еще шесть человек получили различные травмы и госпитализированы.