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11:35, 5 июня 2026Россия

Стало известно о смерти мужчины при атаке ВСУ на российское предприятие

Оперштаб сообщил о смерти мужчины при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Оперативный штаб сообщил о смерти мужчины при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в поселке Отрадовский Краснояружского округа Белгородской области. Сведения опубликованы в Telegram.

Как стало известно, атака была совершена с помощью FPV-дрона.

Один из работников предприятия получил осколочные ранения головы и ног. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили его в больницу. Второго мужчину, находившегося на территории предприятия, спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что пять человек не выжили в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. Предварительно еще шесть человек получили различные травмы и госпитализированы.

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