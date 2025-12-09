Реклама

14:24, 9 декабря 2025Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет в парных нарядах после слухов о расставании

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в парных нарядах пришли на премьеру фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Франко-американский актер Тимоти Шаламе и модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вышли в свет в парных нарядах после слухов о расставании. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитости посетили в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Марти Великолепный», где Шаламе исполнил роль игрока в пинг-понг. На снимках они обнимались и прижимались друг к другу.

При этом артист предстал перед камерами в оранжевом брючном костюме из кожи, рубашке и ботинках бренда Chrome Hearts. Также он взял с собой черную сумку для пинг-понга с логотипом марки.

В свою очередь, манекенщица надела облегающее оранжевое платье Chrome Hearts с глубоким декольте и вырезами и остроносые туфли на шпильках в тон. Кроме того, она дополнила образ массивным ожерельем и нарастила длинные ногти.

В ноябре Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер.

