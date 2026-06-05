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13:10, 5 июня 2026Мир

Стало известно о тайной переброске войск Израиля в Азербайджан

CNN: Израиль тайно перебросил в Азербайджан элитные подразделения армии и разведки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль в ходе войны с Ираном тайно перебросил в Азербайджан элитные подразделения армии и разведки. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Как утверждается, эти силы действовали из нескольких точек на юге Азербайджана, расположенных рядом с северной границей Ирана. Кроме того, в этот район были направлены подразделения израильского спецназа, которые проводили разведывательные операции и использовали беспилотники для наблюдения за территорией исламской республики в ходе боевых действий.

«В операции на территории Азербайджана участвовали несколько десятков военнослужащих, в том числе бойцы израильских сил специального назначения, элитного вертолетного боевого и спасательного подразделения, а также сотрудники Моссада», — стало известно телеканалу.

В то же время представитель посольства Азербайджана в США заявил CNN, что Баку решительно отвергает необоснованные утверждения о предполагаемом использовании территории республики для операций против третьих стран.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф предупредил, что Иран вновь приостановит переговоры с США, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.

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