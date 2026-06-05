Лидеры трех европейских стран встретятся с Зеленским

Bloomberg: Лидеры Британии, Франции и Германии планируют встретиться с Зеленским

Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться в эти выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча запланирована на вечер воскресенья, 7 июня, в Великобритании, однако она может быть перенесена, если изменятся планы Зеленского.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Британия начали вместе с Украиной разрабатывать план организации мирных переговоров с Россией. По данным Bloomberg, европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис на Украине не затянулся еще на одну зиму.