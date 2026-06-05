В России предрекли Армении дорогой выход из ОДКБ

Депутат Толмачев: Выход Армении из ОДКБ обойдется им в сотни миллионов рублей

Процедура выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) четко регламентирована и обойдется Еревану дорого как в финансовом, так и в геополитическом плане, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Своим мнением он поделился в интервью «Ленте.ру».

«Процедура выхода из ОДКБ четко регламентируется: стране как минимум за полгода до "расставания" нужно уведомить организацию о своих планах. Кроме того, нужно закрыть финансовые обязательства. Армения не исполняет это обязательство с 2024 года, и общая сумма неуплаты уже может превышать сотню миллионов рублей», — заявил парламентарий.

По его словам, гораздо важнее то, что Армения рискует потерять при выходе из ОДКБ геополитическую безопасность.

«Сегодня у Еревана сложное внешнеполитическое положение, и Европа, нацелившаяся на Армению, не будет помогать ей в случае обострения ситуации. Наоборот, Запад усилит распад и поучаствует в разжигании потенциальных конфликтов», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что страны ОДКБ связаны узами дружбы и сотрудничества, и выход из организации несет риск потери этих связей — а это большая часть континента с налаженными логистическими, торговыми и культурными маршрутами.

«Можно уверенно сказать, что сейчас на кону стоит нечто существенно большее, чем конкретные суммы», — заключил Толмачев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна примет решение о выходе из ОДКБ, когда понадобится.