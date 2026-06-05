Россиянин получил пять лет за мошенничество с шенгенскими визами

Россиянин представился сотрудником посольства Израиля и получил пять лет тюрьмы

Россиянин получил пять лет тюрьмы за мошенничество с шенгенскими визами. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что эпизоды произошли еще в 2024 году, однако суд вынес приговор по делу только в июне 2026 года. Так, в августе 2024 года Владимир Мазепа представился сотрудником посольства Израиля в беседе с мужчиной в кальянной Санкт-Петербурга. Мужчина пообещал новому знакомому оформить шенгенские визы для него, его родственников и приятелей за деньги.

До середины сентября на банковский счет Мазепы поступило более 418 тысяч рублей. Еще две жертвы псевдосотрудника консульства перевели ему в тот же период 270 тысяч рублей, а один пострадавший отправил Мазепе 432,7 тысячи рублей. Известно, что со всеми потерпевшими мужчина познакомился в кафе-кальянной на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима. Общая сумма удовлетворенных гражданских исков составила более миллиона рублей.

Ранее стало известно, что глава посольства Италии в Узбекистане тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы за деньги. Он сговорился с российскими туристическими агентствами и по отлаженной схеме выдавал визы гражданам РФ.