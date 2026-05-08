Глава посольства Италии тайно продавал россиянам шенгенские визы за 1,3 миллиона рублей

Глава посольства Италии в Ташкенте тайно продавал россиянам шенгенские визы

Глава посольства Италии в Ташкенте, Узбекистан, тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы за оплату от 4 до 16 тысяч евро (от 349 тысяч до 1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает La Repubblica.

Уточняется, что Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе прежде работал в итальянском консульстве в Москве, а в декабре 2024 года возглавил посольство своей страны в Узбекистане. Он нанял на работу свою бывшую подчиненную — россиянку Татьяну Тараканову. Вместе они сговорились с российскими туристическими агентствами Happy Travel, Visa4you и Park Lane и по отлаженной схеме выдавали визы россиянам.

Сроки шенгенов доходили до трех лет, при этом зачастую заявители даже не соответствовали требованиям, предъявляемым к получателям итальянской стороной. Некоторые из них и вовсе не являлись в посольство, а оформляли визу онлайн. На данный момент известно о 95 россиянах, которые получили шенгены по схеме Пападии и проживают на территории Италии.

Сам глава посольства объяснил, что ему нужны были деньги. При этом на счету мужчины нашли 3 миллиона евро (262 миллиона рублей). Также сообщается, что часть средств за визы отправлялась на болгарский счет Таракановой.

Пападиа сместили с должности в декабре 2025 года. По делу ведется расследование.

