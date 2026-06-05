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13:11, 5 июня 2026Мир

Макрон сделал заявление о заинтересованности в диалоге с Россией

Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам», — сказал он.

По словам французского лидера, это касается европейской политики безопасности, добрососедства и защиты интересов Украины.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Уточняется, что канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

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