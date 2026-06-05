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13:11, 5 июня 2026Экономика

Собрания собственников в домах россиян захотели изменить

В Госдуме предложили изменить собрания собственников по вопросам ЖКХ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Госдуме захотели изменить общие собрания собственников многоквартирных домов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). С предложением сделать процедуру прозрачной и проверяемой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит РИА Новости.

«Это одна из самых проблемных зон в ЖКХ: люди нередко узнают, что они якобы проголосовали за смену управляющей компании, продление договора, новые платежи или иные решения, хотя фактически участия в собрании не принимали», — пояснил депутат.

Главная суть инициативы — сделать голосования понятными и прозрачными для всех жильцов. Каждый бюллетень предлагают снабдить уникальным номером и фиксировать в ГИС ЖКХ. Это позволит собственникам видеть, как именно учтен их голос. «Если бюллетень не зарегистрирован в системе, он не должен учитываться», — подчеркнул Гусев.

Также необходимо предусмотреть механизмы быстрого реагирования на нарушения — в том числе дать возможность оспорить учет бюллетеня и организовать проверку со стороны жилищного надзора. «Наша задача — вернуть собственникам реальное право управлять своим домом, а не оставлять их один на один с бумажными схемами и многолетними судами», — заключил парламентарий.

Ранее россиянам дали совет на случай ошибки при оплате ЖКУ.

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