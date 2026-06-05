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11:36, 5 июня 2026Экономика

Российскому бизнесу помогут при помощи нового реестра

Генпрокурор РФ рассказал о разработке системы единого учета неналоговых платежей
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генпрокуратура (ГП) РФ инициировала создание системы единого учета неналоговых платежей, призванной помочь бизнесу в условиях, когда обязательные взносы создают дополнительную финансовую нагрузку, получить информацию о которой не всегда удается вовремя. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал генпрокурор Александр Гуцан.

«Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям», — объяснил Гуцан. Он уточнил, что работа по созданию нового реестра организована правительством.

По словам главы надзорного ведомства, указанная система должна стать источником данных о всех сборах, подлежащих обязательной уплате, и ее функционал позволит планировать предстоящие затраты.

Также в ходе сегодняшних обсуждений на ПМЭФ зампред Центробанка Алексей Заботкин назвал серьезной проблемой для российского бизнеса высокую инфляцию.

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