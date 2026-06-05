ЦБ назвал серьезную проблему для российского бизнеса

Замглавы ЦБ Заботкин: Высокая инфляция — одна из проблем для российского бизнеса

Высокая инфляция является одной из серьезных проблем для российского бизнеса. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Стремительные темпы роста потребительских цен, пояснил замглавы регулятора, создают для бизнеса больше проблем, чем высокая реальная процентная ставка. «При высокой инфляции бизнесу жить на самом деле гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке», — констатировал Заботкин.

Высокая инфляция, добавил он, создает большой «разлет» цен на отдельные товары и услуги. В результате издержки бизнеса при таком раскладе начинают заметно расти, что бьет по финансовому положению компаний, заключил Заботкин.

Еще одной ключевой проблемой для отечественного бизнеса глава «Опоры России» Александр Калинин назвал относительно низкую производительность труда сотрудников. По этому показателю, отметил он, отечественные компании заметно отстают от своих иностранных конкурентов. Несмотря на это, посетовал Калинин, далеко не все руководители российских предприятий занимаются решением подобной проблемы.