Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:39, 9 июля 2026Путешествия

Унесенного течением во время сплава в Иркутской области ребенка нашли бездыханным

Shot: Унесенного течением во время сплава в Иркутской области мальчика нашли бездыханным
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Четырехлетнего мальчика, которого унесло течением во время сплава на рафтах в Иркутской области, нашли бездыханным. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ребенка обнаружили возле берега в Шелеховском районе спустя семь дней. Ранее спасатели наткнулись на тело одного из мужчин, который бросился на помощь мальчику. Второго мужчину еще ищут.

По данным источника, ребенок каждое лето, начиная с годовалого возраста, участвовал в сплавах по реке Иркут с родителями. Воды он не боялся и умел плавать. В последний раз на сплаве была только мать мальчика, отец поехать не смог.

Трагедия произошла 3 июля. Когда участники сплава устроили привал, четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка зашли в воду, и их стало уносить течением. К ним на помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось вытащить на берег, а мальчик пропал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине анонсировали баллистические удары по России

    Модельер объяснила тренд на имитирующие обнаженное тело корсеты у звезд

    Росстат сообщил о снижении цен почти на все сезонные овощи

    Ветеран вспомнил странный разговор с устроившим скандал из-за вопроса о СВО депутатом

    «АвтоВАЗ» назвал сроки старта продаж нового кроссовера

    ВСУ нанесли смертельный удар по Крыму

    Суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2026

    Унесенного течением во время сплава в Иркутской области ребенка нашли бездыханным

    Фраза в телефоне пожилого россиянина стоила ему 95 миллионов рублей золотыми слитками

    Диетолог заступилась за майонез и рассказала о его неожиданной пользе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok