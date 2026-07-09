Унесенного течением во время сплава в Иркутской области ребенка нашли бездыханным

Shot: Унесенного течением во время сплава в Иркутской области мальчика нашли бездыханным

Четырехлетнего мальчика, которого унесло течением во время сплава на рафтах в Иркутской области, нашли бездыханным. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ребенка обнаружили возле берега в Шелеховском районе спустя семь дней. Ранее спасатели наткнулись на тело одного из мужчин, который бросился на помощь мальчику. Второго мужчину еще ищут.

По данным источника, ребенок каждое лето, начиная с годовалого возраста, участвовал в сплавах по реке Иркут с родителями. Воды он не боялся и умел плавать. В последний раз на сплаве была только мать мальчика, отец поехать не смог.

Трагедия произошла 3 июля. Когда участники сплава устроили привал, четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка зашли в воду, и их стало уносить течением. К ним на помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось вытащить на берег, а мальчик пропал.

