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15:01, 3 июля 2026Путешествия

Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

Shot: Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в Иркутской области
Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Четырехлетнего мальчика унесло течением во время рафтинга в Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Группа из 49 человек, среди которых были 23 ребенка, отправилась на сплав по реке Иркут в Шелеховском районе этого российского региона. Когда компания устроила причал на берегу острова, ребенка смыло течением. Сейчас его ищут спасатели и волонтеры. На ночь поиски могут приостановить.

По предварительным данным, группа забронировала девятичасовой сплав на рафтах с инструктором. Стоимость такой услуги может достигать 10 тысяч рублей. Часто к рафтингу не допускаются дети младше 10 лет.

В конце июня спасатели возобновили поиски семейной пары, пропавшей во время сплава в Красноярском крае. 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия отправились на прогулку по реке Агул в Ирбейском районе.

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