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10:46, 9 июля 2026Авто

«АвтоВАЗ» назвал сроки старта продаж нового кроссовера

Глава «АвтоВАЗа» Соколов подтвердил сроки старта производства и продаж Lada Azimut
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Крупнейший российский производитель «АвтоВАЗ», предприятия которого находятся в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Аргуне, подвел финансовые итоги первых шести месяцев 2026 года. Кроме того, глава автоконцерна Максим Соколов сообщил о планах, касающихся нового кроссовера. Пресс-релиз об этом есть в распоряжении «Ленты.ру».

С января по июнь дилеры продали 154 752 автомобиля Lada и Xcite. Марка Lada удерживает лидерство на рынке с долей около 25 процентов. Удержать высокие показатели помогли несколько факторов: стабильная ценовая политика, постепенное расширение новых опций (новые моторы, климат-контроль, телематическая система Lada Connect), оживление покупательского спроса и государственная программа льготных автокредитов. Дальнейшие продажи в России и на экспортных направлениях, по мнению компании, будут зависеть от курса рубля, ситуации с ключевой ставкой и общей внешнеполитической ситуацией.

К положительному финансовому результату, а производитель получил и операционную, и чистую прибыль, привели рост выпуска автомобилей на 3,3 процента по сравнению с первым полугодием 2025 года, выполнение плана реализации, большие проекты по улучшению производства и закупочной логистики, внедрение цифровых инструментов, автоматизация, а также продуманные траты на маркетинг.

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Все заработанные средства пойдут на инвестиционную программу, объем которой превышает 40 миллиардов рублей. В компании напомнили, что согласно специальному инвестиционному контракту, до 2030 года «АвтоВАЗ» обязался вложить сто миллиардов. Сейчас эта цифра перекрыта на 57 процентов. Таким образом, общий объем инвестиций уже перешагнул отметку в 157 миллиардов.

«Закалка, которую наша команда получила с 2022 года, позволяет группе "АвтоВАЗ" успешно преодолевать практически любые трудности и вызовы. С момента ухода иностранного акционера компания стабильно показывает только положительные финансовые результаты как по операционной, так и по чистой прибыли. Мы продолжим непрерывную модернизацию производственного комплекса и углубление роботизации процессов. Как и планировалось, во втором полугодии стартуют производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, новые силовые установки которого будут использоваться на Vesta и Iskra. Эти новинки обеспечат поддержание плановых темпов продаж», — заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную Lada Vesta. Модель получила автоматический климат-контроль и телематическую платформу Lada Connect Старт.

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