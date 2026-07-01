Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:07, 1 июля 2026Авто

«АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

В России стартовало производство новой Lada Vesta с климат-системой и телематикой
Марина Аверкина

Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную Lada Vesta. Модель получила автоматический климат-контроль и телематическую платформу Lada Connect Старт. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Климатическая установка сама поддерживает заданную температуру, ориентируясь на данные трех сенсоров. Она регулирует обогрев, охлаждение и распределение воздушных потоков, делая изменения микроклимата практически незаметными для водителя и пассажиров. Настройки задаются поворотными регуляторами с подсвеченными символами — температура, направление и сила обдува. Актуальные параметры дублируются на 10-дюймовом экране мультимедийной системы. Основные компоненты климат-контроля поставляют российские предприятия.

Одновременно с этим появилась система Lada Connect Старт. Через фирменное мобильное приложение автовладелец может удаленно проверять запас топлива, местоположение автомобиля, температуру двигателя, уровень заряда аккумулятора, закрыты ли двери и багажник, работает ли мотор. Функция полезна в том случае, если машиной пользуются несколько человек. Телематическая система теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций модели Vesta.

Информация о ценах и версиях модели с автоматическим климат-контролем и телематикой появится ближе к старту продаж.

Ранее стало известно, что марка BAIC скорректировала стоимость трех моделей, сборка которых налажена на мощностях калининградского предприятия «Автотор». Речь про седан U5 Plus, кроссовер X55 и рамный внедорожник BJ60. Машины подешевели на сумму от 210 до 900 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

    Россиян предупредили о схеме обмана наркокартелей при вылете со Шри-Ланки

    Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

    «АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

    «Банда Диспетчера» ответит за расправу над знакомым Билла Гейтса в России

    Раскрыты характеристики закупаемых Украиной шведских истребителей Gripen E

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok