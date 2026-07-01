«АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

В России стартовало производство новой Lada Vesta с климат-системой и телематикой

«АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную Lada Vesta. Модель получила автоматический климат-контроль и телематическую платформу Lada Connect Старт. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Климатическая установка сама поддерживает заданную температуру, ориентируясь на данные трех сенсоров. Она регулирует обогрев, охлаждение и распределение воздушных потоков, делая изменения микроклимата практически незаметными для водителя и пассажиров. Настройки задаются поворотными регуляторами с подсвеченными символами — температура, направление и сила обдува. Актуальные параметры дублируются на 10-дюймовом экране мультимедийной системы. Основные компоненты климат-контроля поставляют российские предприятия.

Одновременно с этим появилась система Lada Connect Старт. Через фирменное мобильное приложение автовладелец может удаленно проверять запас топлива, местоположение автомобиля, температуру двигателя, уровень заряда аккумулятора, закрыты ли двери и багажник, работает ли мотор. Функция полезна в том случае, если машиной пользуются несколько человек. Телематическая система теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций модели Vesta.

Информация о ценах и версиях модели с автоматическим климат-контролем и телематикой появится ближе к старту продаж.

Ранее стало известно, что марка BAIC скорректировала стоимость трех моделей, сборка которых налажена на мощностях калининградского предприятия «Автотор». Речь про седан U5 Plus, кроссовер X55 и рамный внедорожник BJ60. Машины подешевели на сумму от 210 до 900 тысяч рублей.