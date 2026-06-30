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12:44, 30 июня 2026Авто

В России резко подешевели локализованные машины китайской марки

Марка BAIC значительно снизила цены на модели U5 Plus, X55 и BJ60 в России
Марина Аверкина

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайская марка BAIC скорректировала стоимость трех моделей, сборка которых налажена на мощностях калининградского предприятия «Автотор». Речь про седан U5 Plus, кроссовер X55 и рамный внедорожник BJ60. Машины подешевели на сумму от 210 до 900 тысяч рублей, пишет портал «Автоновости дня».

Самый доступный из всей российской линейки BAIC — седан U5 Plus — подешевел в пределах 330–390 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь автомобиль в версии «Люкс» доступен россиянам за 1 990 000 рублей, а в модификации «Престиж» — за 2 150 000.

Кроссовер BAIC X55 потерял в цене только в комплектации «Люкс» — на 210 тысяч рублей. Итоговая стоимость составляет 2 490 000 рублей. Значительнее всего подешевел полноразмерный внедорожник BJ60. Единственная комплектация «Эксклюзив» потеряла в цене сразу 900 тысяч рублей, и теперь модель доступна для потенциальных клиентов за 4 990 000.

Ранее стало известно, что в Германии выставили на продажу уникальную советскую машину — раллийную Lada 2105 VFTS. Продавец запросил за нее 63 тысячи евро. С 1985-го и до 1989 года машина без перерывов участвовала в национальном чемпионате Австрии по ралли. Пилотами выступали Руди Штробль, Райнер Валенцко и Энгельберт Хельм.

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