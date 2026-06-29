В Германии выставили на продажу уникальную советскую машину

Редкий раллийный автомобиль Lada 2105 VFTS выставлен на продажу за 63 тысячи евро

На популярной онлайн-площадке опубликовали объявление о продаже модифицированного советского седана Lada Riva, известного как 2105. Машину готовили в соответствии с требованиями раллийной группы B еще в 1980‑х годах. Продавец в Германии запросил за нее 63 тысячи евро (около 5,6 миллиона рублей), сообщает Carscoops.

С конвейера Волжского автозавода машина сошла в 1981 году, а в 1985‑м седан переделали в полноценный раллийный автомобиль. Модель Lada 2105 VFTS («Вильнюсская фабрика транспортных средств») сертифицировал и зарегистрировал для ралли и дорожных состязаний австрийский импортер ÖAF. С того момента и до 1989 года машина без перерывов участвовала в национальном чемпионате Австрии по ралли. Пилотами выступали Руди Штробль, Райнер Валенцко и Энгельберт Хельм.

Когда гоночная карьера завершилась, автомобиль остался в австрийском гараже и не покидал его вплоть до 2018 года. Тогда нынешний владелец выкупил седан и при участии раллийных специалистов полностью восстановил его. К 2020 году машина получила Исторический технический паспорт (HTP) Международной автомобильной федерации (FIA) и полностью соответствует омологации B222.

Внешность «Лады» определяет изготовленный на заказ обвес: широкие расширители колесных арок, выразительный передний спойлер и задний типа «утиный хвост». Массу снизили за счет пластиковых окон, на машине также установили дополнительные фары. Гоночный образ завершают пятиспицевые легкосплавные диски на белом кузове. Внутри оставлены только два фиксированных гоночных сиденья и каркас безопасности, а приборную панель дополнили несколькими вспомогательными приборами и переключателями.

Под капотом — атмосферный двигатель объемом 1,6 литра с двумя карбюраторами Weber и высокопроизводительным впускным коллектором. Отдача поднялась с заводских 75 лошадиных сил (56 киловатт) до 128 сил (96 киловатт). Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, имеющей короткие передаточные числа, и передает тягу на дифференциал повышенного трения Torsen. Снаряженная масса по регламенту составляет примерно 920 килограммов.

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