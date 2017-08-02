Кругом измена, трусость и обман

Историческая мелодрама «Матильда» Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет только осенью, но РПЦ усердно борется с этим фильмом уже более года: фильм требуют запретить в прокате, кинотеатры, которые таки пустят его на экран, грозятся взрывать, а самого режиссера Учителя хотят отлучить от церкви. А еще 1 августа при поддержке церкви по всей стране прошли молитвенные стояния против «Матильды». «Лента.ру» побывала на московском и посмотрела на то, как молитва справляется там, где все остальные методы уже провалились.

Предстояние

«Братья и сестры! Фильм "Матильда" не пройдет!» — раздался голос откуда-то свыше, пока двор небольшого храма Воскресения Христова в Кадашах в тихом переулке у Ордынки заполнялся людьми. «Православные люди станут против него во всех городах России великой и не только, — продолжал греметь голос. — Все православные народы и все православные страны до конца будут стоять против него. И не только православные! Уже и из Австрии против «Матильды» присылают письма. Будем стоять за Господа Бога нашего Иисуса Христа, за святую Богородицу! Против этой страшной сатанинской пародии!»

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Где-то пониже мерным басом проповедовал отец Всеволод Чаплин, фронтмен православного консерватизма. Его обступала толпа целующих ему руки мужчин и женщин.

— Мы должны действовать законно, спокойно, но достаточно твердо, — сказал он «Ленте.ру». — То, что пытается сделать господин Учитель, — это символическое новое цареубийство. Это не игрушки, это плевок в душу народа, попытка отучить народ от чувства священного, от неприкосновенного. Николай II как страстотерпец, как образец государственного лидера — лицо неприкосновенное. И это должно быть всем сегодня понятно. Я очень рад, что все сегодня пришли, спокойно, радостно и мирно говорим об этой проблеме. Я надеюсь, что так будет всегда, пока мы не остановим это кощунство.

— Вы сказали радостно, но ведь многие здесь хотят проклясть Алексея Учителя и отлучить его от церкви…

— Есть такая общественная инициатива, и я, кстати, один из членов того совета православной патриотической общественности, который поставил этот вопрос. Каноническое правило совершенно ясно говорит о том, что люди, производящие подобные зрелища или приемлющие подобные зрелища, не могут быть православными христианами, это невозможно. Можно оттягивать вопрос о применении анафемы, но есть законы прямого действия, канонические правила церкви, которые говорят о том, что ложные повести о святых и изображения, которые симулируют нечистые чувства, — абсолютно несовместимая с христианством вещь.

— Но ведь столько фильмов снималось на библейские темы. Что, Мартина Скорсезе тоже стоит отлучить от церкви?

— Да, конечно. Но Скорсезе не православный человек, а Учитель себя таковым считает. Да, нам нужно сейчас вновь явно прямо сказать, что ложная интерпретация библейской истории, жизни Господа и святых — вещь несовместимая с христианством. Христиане молчали, но молчать нужно прекращать. Нужно брать культурное пространство в руки народа из рук некоей культурной тусовки, которая благодаря своим лоббистским возможностям пытается утвердить свои штампы как безальтернативные. Но все это чушь: мат в культурном пространстве ненормален, голые тела в культурном пространстве ненормальны, изображение половых актов в культурном пространстве ненормально. Нужно вновь сделать нравственность культурной нормой.

— И вы собираетесь достичь этого запретами?

— Запреты действуют. Вы знаете, сколько явлений псевдокультуры было запрещено за последнее время во многих странах, и это действует. На некоторых, многократно игнорирующих мнение большого количества людей, действуют только запреты. На тех, кому много раз объяснили, что так поступать нельзя, а они поступают неправильно, безнравственно, — на них действуют только запреты. И власть должна наконец выбрать, с кем она, — с этой узкой культурной тусовкой или с народом, в том числе который здесь собран.

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Где-то рядом готовился давать интервью телеканалу «Царьград» лидер движения «Сорок Сороков» (которое называют силовым крылом РПЦ) Андрей Кормухин. В разговоре с «Лентой.ру» он не стал столь категорично выступать за отлучение Учителя от церкви: «Я не богослов и не священник. Я просто руковожу организацией, куда входят православные христиане. Не мне отлучать кого-либо от церкви. Мне хотелось бы, чтобы больше людей приходило в церкви. А фильм Учителя как раз многих людей от церкви отлучит, он разрушает души людей. Я надеюсь, что его не придется отлучать, что он поймет, что идет против моря людского, против народа. А не против каких-то маргиналов и мракобесов».

Ход

Двор заполнялся все больше, у ворот возникла небольшая давка. «Братья и сестры, давайте, двигаемся все по стенке, туда, прямо, сейчас сюда еще большая масса встанет. Она уже сюда идет!» — дирижировал потоками православный активист в черных очках. Сверху, откуда еще недавно говорили о страшном сатанизме, заиграла запись молитвы. Толпа, тихо подпевая, двинулась импровизированным крестным ходом к заднему двору церкви, месту проведения акафиста за царя Николая. Корреспондента «Ленты» завертело в нее.

«Тут собрались и просто православные, и люди, участвующие в различных православных движениях», — объяснил шедший рядом активист-пролайфер Дмитрий в ярко-зеленой жилетке с надписью «За Жизнь!». Действительно, помимо благообразных старушек и девушек в косынках, энергичных молодых людей и одухотворенных пожилых интеллигентов, толпа пестрила всем цветом православного активизма и православной миссии: красными майками членов уже упомянутых «Сорока Сороков», зелеными жилетками коллег Дмитрия, черными куртками и белыми бородами православных хоругвеносцев и казачьими папахами. Кто-то сунул в карман корреспонденту «Ленты.ру» благословение собравшимся от митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, по понятным причинам не попавшего на описываемое действо. «На самом деле повод радостный, все будет замечательно, любое зло Бог обращает в добро. И тема этого фильма [«Матильды»] тут совершенно ни при чем!» — бодро рапортовал православный миссионер Андрей.

Впереди колонны несли большую икону, на которой Николай II и его убиенная семья изображены в стиле допетровских монархов Руси, и дюжину флагов, плакатов и икон поменьше: Николай в терновом венце, Троица, Иисус Христос, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Пестрый крестный ход подошел к цели, храмовой пристройке, у которой планировалось провести акафист, над которой к строительным лесам был приделан огромный плакат с царем и подписью: «За веру, за отечество, за народ, за царя!» Подул сильный ветер, один из транспарантов с Николаем и царевичем Алексеем перевернулся «рубашкой» вперед. «Кругом измена, трусость и обман!» — гласила изнанка.

Стояние

В ожидании молитвы верующие плотно забились в небольшой задний двор церкви. Народу было столько, что людям пришлось взбираться на зеленые насаждения и скашивать сорняки, которыми они поросли. «Братья и сестры! Сегодняшнее богослужение для меня и моей церкви имеет особенное значение… Мы понимаем, как важно почитание царственных страстотерпцев, последней монаршей семьи, которая была символом самого народа», — начал проповедь настоятель Храма в Кадашах протоиерей Александр Салтыков. Попытка уничтожить этот символ фильмом «Матильда», по мнению батюшки, — событие не только всероссийского, но и всемирового масштаба, поскольку в этом кино принижается достоинство «единственной в мире православной монархии».

«Это было их [страстотерпцев] задачей — насаждать веру в народе и народах. И сейчас они, уже пребывая на небесах со Христом, направляют наш русский народ на обретение веры, на укрепление во нравственности, в истинной духовной жизни. Об этом мы и будем молить царских страстотерпцев — обретении исторических духовных корней», — пояснил отец Александр. Упомянув вскользь злые силы, не хотящие возрождения в России старого благочестивого уклада, он указал на икону, нанесенную на кирпич из дома Ипатьевых, места, где царская семья встретила последние минуты своей жизни: именно вокруг него будет проведена будущая молитва. «Наша сила — в стоянии! Против этих сил зла!» — воскликнул батюшка, приступив к исполнению акафиста.

Протоиерей Александр Салтыков

Час люди усердно молились за царских мучеников. «Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение», — дружно напевали верующие. Многие из них опускались на колени и преклоняли головы до земли. Мешал им только зудящий где-то сверху квадрокоптер, в определенный момент скрывшийся за обагренными закатным солнцем куполами храма, а еще, словно по наущению тех самых злых сил, то и дело выключавшийся динамик. Но стройное, красивое пение хора это не нарушило — противники «Матильды» невозмутимо подсматривали текст акафиста со своих смартфонов. Отдельно колонка выключилась на упоминании патриарха Кирилла. Вышло неловко, и батюшке пришлось повторить добрые слова в его адрес еще дважды.

«Прославляя наших страстотерпцев, мы не должны допускать поругания наших святых и должны помнить, что люди, которые допускают в их отношении такие ругательные действия [как выпуск фильма «Матильда»], поступают хуже, чем библейский Хам. Они подвергнутся непременному наказанию от Бога. И это их выбор… Аминь!» — завершил акафист батюшка под аплодисменты. Расходясь, верующие запели «Боже, царя храни». Зазвенели колокола. Стояние завершилось. Потоки царебожников медленно хлынули на тихую вечернюю Ордынку.