Россия
 

Пикет против выхода на экраны фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Учитель
Алексей Учитель

В Екатеринбурге активист организации «Сорок сороков» Антон Михайлов провел одиночный пикет против выхода на экраны фильмы «Матильда», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина стоял с плакатам «Остановим Матильду в Екатеринбурге» возле храма на Крови, построенном на месте гибели императорской семьи. Активиста поддержали около 40 человек.

Участие в пикете они не принимали, а собирали в храме подписи против выхода кинокартины Алексея Учителя, в котором рассказывается о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. За две недели таким способом протест выразили 3,6 тысячи человек.

31 июля адвокат режиссера направил в Госдуму запрос о точном количестве обращений к депутату Наталье Поклонской по поводу фильма «Матильда», так как озвученные ею цифры не совпадают с официальной статистикой. Полученные данные будут использованы для защиты Учителя от заведомо ложных доносов.

В свою очередь, Поклонская, которая ранее обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверит фильм на нарушение закона, пригласила Учителя на молитвенное стояние против его картины, запланированное на 1 августа на территории столичного храма Воскресения Христова в Кадашах.

В широкий прокат «Матильда» выйдет 25 октября.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Екатеринбурге прошел пикет против фильма «Матильда»
Адвокат Учителя запросил у Госдумы точное количество обращений по «Матильде»
Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние против «Матильды»
Учитель отказался вырезать голую грудь из «Матильды»
Последние новости
Появилось видео с места перестрелки в Мособлсуде
Минобороны подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой
Пикет против выхода на экраны фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге
«Правый сектор» пообещал помешать проведению гей-парада в Одессе
Автора книг о соблазнении и пикапе избили в Москве  
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
Американский сенатор заявил о готовности Трампа к войне с КНДР
Другие материалы рубрики
Россия00:0229 июля

«Все всегда помнят убийц»

Почему россияне полюбили Сталина
20:43Сегодня

В Подмосковье ликвидировали очередные свалки

19:57Сегодня

Министр спорта Подмосковья встретится с юными шахматистами

20:36Сегодня

Автора книг о соблазнении и пикапе избили в Москве  

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
19:17Сегодня

В Ярославской области завели дело из-за оставленного без лечения детдомовца

19:43Сегодня

Владелец автошколы на Jaguar сбил женщину в Москве  

18:39Сегодня

Путин выкроил время на сибирскую рыбалку

Россия00:05Сегодня

«Я в панике, как и многие соседи»

Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
18:27Сегодня

Российская молодежь сочла Путина грамотным и компетентным

18:10Сегодня

Зюганов рассказал об обещании Путина оставить Ленина в покое

18:06Сегодня

На Дальнем Востоке восстановили подачу электричества

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
В Подмосковье ликвидировали очередные свалки
Пикет против выхода на экраны фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге
«Я в панике, как и многие соседи»
Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
Алексей Цыденов«Знаю, где меня могут обмануть»
И.о. главы Бурятии об умении клянчить и трезвом взгляде на работу
Министр спорта Подмосковья встретится с юными шахматистами
Автора книг о соблазнении и пикапе избили в Москве
Все материалы
Мир
Дисциплинарное взыскание
Военные не могут простить Макрону увольнение начальника Генштаба армии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Американский сенатор заявил о готовности Трампа к войне с КНДР
При взрыве в шиитской мечети в Герате погибли 15 человек
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»
Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
Все материалы
Бывший СССР
Гульнара КаримоваВосток. Дело тонкое
Что в реальности произошло с дочерью Ислама Каримова — Гульнарой
«Правый сектор» пообещал помешать проведению гей-парада в Одессе
Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах
Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России
Признавшийся в убийствах ополченцев украинский «Доктор Мясо» посетил Петербург
Украина продала через электронные торги два российских танкера
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
Россияне стали больше тратить и меньше экономить
Транзит российского газа через Украину вырос до максимума за шесть лет
За три года россияне стали беднее на 20 процентов
ЦБ рассказал о резком всплеске жалоб на негосударственные пенсионные фонды
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
Все материалы
Бизнес
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Сын Патрушева докупил акции «Газпрома» на 22 миллиона рублей
Россия возобновила экспортные поставки электричества в Китай
Госкорпорация «Ростех» стала одним из бенефициаров ЗАО «Атлас-карт»
Ford подаст в суд на китайский концерн из-за схожего названия
Все материалы
Силовые структуры
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой
Появилась аудиозапись стрельбы в здании Мособлсуда
Подмосковная полиция начала проверку после перестрелки в Мособлсуде
В Норвежском море отработали поиск затонувших кораблей на километровой глубине
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Разработчики потребовали от Adobe пощадить Flash
У шимпанзе нашли признаки человеческого слабоумия
Apple случайно рассекретила особенности iPhone 8
Пародонтоз оказался причиной раковых опухолей
Все материалы
Спорт
Премьерный показ
«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта
Форвард «Локомотива» показал зашитую после операции ногу
Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»
Два игрока «Бней Иегуда» потерялись по пути на матч с «Зенитом»
Серена Уильямс пожаловалась на трудную жизнь чернокожих женщин в США
Шарапова рассказала о желании всех обнять и поблагодарить
Все материалы
Культура
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Лолита объяснилась за выступление в прозрачном наряде
Фанаты Бэкхема обозлились на него за регулярные спойлеры «Игры престолов»
Лагутенко в идиллическом березовом лесу стал МумийТроном и отомстил пришельцам
Глава Омска пойдет на концерт Бабкиной от недостатка радости в жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегаем от полиции и играем со смертью»
На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей
Первый канал подыскал две замены Малахову
На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей
Приложение «ВКонтакте» заподозрили в шпионаже за пользователями
Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах
ЛГБТ-блогеры покарябали коллекционный скейтборд за три миллиона рублей
Пользователи сети раскритиковали 70-летнюю австралийку за «секрет красоты»
Все материалы
Ценности
Руки чешутся
До чего может довести человека новый Range Rover Velar
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
H&M показал коллекцию школьной формы для российских детей
СМИ сообщили о намерении Ferrari выпускать внедорожники
Новым лицом аромата Modern Muse стала афроамериканская прима-балерина
Aizel предложил вещи Alexander McQueen по европейским ценам
Жителей Сингапура оденут в вещи Гоши Рубчинского
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Рейс американского лоукостера задержали из-за голого пассажира в самолете
Посадка самолетов в Австралии при ветре в 100 километров в час попала на видео
Позволивших ребенку управлять лайнером алжирских пилотов отстранили от работы
Атаку огромного роя пчел на индийский самолет сняли на видео
Восьмилетняя американская школьница покорила Килиманджаро
Все материалы
Из жизни
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Тело как месть
Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Китайские родители оставили плачущего ребенка в шкафчике для одежды
Пермяк спустился по фасаду 16-этажного жилого дома без страховки
Японский пенсионер-каратист отбился от напавшего на него медведя
Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме
Все материалы
Тест: угадай марку автомобиля
Глядя на эти машины, трудно опознать даже марку, но попробовать точно стоит
Семь самых крутых «заряженных» машин размера XS
Очень маленькие и очень быстрые
Главные факты о самой дешевой «Тесле»
Все, что нужно знать о новой модели компании Tesla — Model 3
Какие машины награждают чаще других
10 машин с наибольшим числом наград
Громкость «Мустанга» уменьшили до уровня посудомойки
Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
Самый дешевый кроссовер Volkswagen выйдет летом
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы