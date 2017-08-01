Пикет против выхода на экраны фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге активист организации «Сорок сороков» Антон Михайлов провел одиночный пикет против выхода на экраны фильмы «Матильда», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина стоял с плакатам «Остановим Матильду в Екатеринбурге» возле храма на Крови, построенном на месте гибели императорской семьи. Активиста поддержали около 40 человек.

Участие в пикете они не принимали, а собирали в храме подписи против выхода кинокартины Алексея Учителя, в котором рассказывается о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. За две недели таким способом протест выразили 3,6 тысячи человек.

31 июля адвокат режиссера направил в Госдуму запрос о точном количестве обращений к депутату Наталье Поклонской по поводу фильма «Матильда», так как озвученные ею цифры не совпадают с официальной статистикой. Полученные данные будут использованы для защиты Учителя от заведомо ложных доносов.

В свою очередь, Поклонская, которая ранее обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверит фильм на нарушение закона, пригласила Учителя на молитвенное стояние против его картины, запланированное на 1 августа на территории столичного храма Воскресения Христова в Кадашах.

В широкий прокат «Матильда» выйдет 25 октября.