Верующие посоветовали «еврею Учителю» снимать грязные сцены про своих родителей

Участница молитвенного стояния против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в Екатеринбурге Татьяна Михайлова рассказала о своих мотивах участия в акции. Интервью с ней опубликовано на портале Znak.com.

По мнению Михайловой, Учитель своей картиной раскалывает общество. «Он лжет, дает лживую картину нашего святого царя. Лжет во всем! Начиная с того, что показывает царя развратником, показывает царя изменником. Если он изменяет своей жене, то, извините, такой человек не может быть честным и порядочным», — сказала женщина.

Участницу стояния возмутило то, что режиссер «замахнулся» на канонизированного святого. «Снимай фильм о каком-то бродяжке, о своих родителях показывай грязные сцены всякие, но святого не трогай!» — заявила Михайлова.

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Она добавила, что кинематографиста надо называть не иначе, как «еврей Учитель». «Учитель у нас с большой буквы, это Христос. А когда речь идет о режиссере Алексее Учителе, то надо так и говорить», — считает верующая. На замечание корреспондента, что «Иисус Христос тоже был рожден иудейкой», женщина ответила: «Не был он евреем, читайте книги».

Молитвенные стояния, призванные запретить выход «Матильды» в прокат, прошли во вторник в нескольких городах России, в том числе в Москве.

Картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 25 октября. Николай II был причислен Русской православной церковью к лику святых в 2000 году, поэтому представители РПЦ усмотрели в сюжете картины оскорбление чувств верующих.