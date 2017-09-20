Задержанные после поджогов из-за «Матильды» признались в содеянном

Источник в правоохранительных органах подтвердил причастность задержанных в Москве и Липецкой области членов организации «Христианское государство» к поджогу машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что члены организации были задержаны вечером 19 сентября в Москве и утром 20-го в городе Грязи Липецкой области. При этом, по его словам, они жили по поддельным документам.

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О задержаниях стало известно ранее в среду. Под стражу был взят лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин и двое его предполагаемых сообщников. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города около офиса Добрынина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е.