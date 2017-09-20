Поклонская раскрыла свою роль в задержании главы «Христианского государства»

Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Запрос был отправлен на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и генерального прокурора Юрия Чайки.

«Приняты решения о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — цитирует Поклонскую пресс-служба.

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Депутат отметила необходимость усиления со стороны правоохранителей мер, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма.

«Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма "Матильда" о "блудстве" Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц. Отмечу еще раз, осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню», — добавила Поклонская.

О задержании Калинина сообщалось ранее в среду. Его подозревают в организации поджога автомобиля Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. 11 сентября юрист сообщил о случившемся в Facebook, отметив, что рядом с обгоревшей машиной были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

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В сентябре организация «Христианское государство» разослала директорам кинотеатров письма с требованием отказаться от проката фильма Учителя «Матильда», пригрозив в противном случае устраивать поджоги.

В начале месяца житель Екатеринбурга протаранил на автомобиле кинотеатр, объяснив свои действия недовольством по поводу проката картины. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу.