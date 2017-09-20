Учитель опроверг слова адвоката о готовящемся иске к Поклонской

Режиссер Алексей Учитель назвал полной чепухой сообщения о том, что он якобы собирается подать в суд на депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Его слова передает РИА Новости.

«Никуда обращаться я не собираюсь», — подчеркнул кинематографист.

Материалы по теме Тест на скрепы Главный мотив противников «Матильды»

19 сентября адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, заявил, что они готовят обращение в суд по поводу действий Поклонской. Юрист отказался раскрывать подробности, чтобы это стало «правовым сюрпризом» для парламентария.

Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда» Учителя на оскорбление чувств верующих и призывала отозвать выданное ему Министерством культуры России прокатное удостоверение. Лента, посвященная отношениям цесаревича Николая (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской, выйдет в российский прокат 26 октября.