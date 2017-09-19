Учитель подаст на Поклонскую в суд

Режиссер Алексей Учитель и его адвокат Константин Добрынин готовят обращение в суд по поводу действий депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом юрист сообщил радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 19 сентября.

«Заранее мы ей не будем говорить, что мы собираемся делать. Я пока сознательно опущу, что именно мы готовим, чтобы это было определенным правовым сюрпризом», — подчеркнул Добрынин.

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Адвокат отметил, что ситуацию могут упростить публичное извинение Поклонской и «очень внятная реакция государства в лице МВД». Добрынин добавил, что приглашение депутата на показ фильма Учителя «Матильда» остается в силе. «Мы готовы ей его показать до премьеры, чтобы она его посмотрела и поняла, что заблуждается как минимум», — пояснил юрист.

Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду» на экстремизм и оскорбление чувств верующих, а также призывала отозвать выданное ему Министерством культуры России прокатное удостоверение. Лента рассказывает о балерине Матильде Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм выходит в российский прокат 26 октября.