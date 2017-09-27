Умер композитор «Полетов во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман»

Советский и украинский композитор Вадим Храпачев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Отмечается, что музыкант умер после тяжелой болезни. Церемония прощания состоится 28 сентября в Киеве.

Храпачев родился на Украине 24 сентября 1947 года. Он окончил Киевскую и Одесскую государственные консерватории, в 1973-м дебютировал как композитор сериала «Старая крепость». Он также написал музыку к таким фильмам, как «Два гусара», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Одиссея капитана Блада», «Полеты во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман».

В 2008 году Храпачеву присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украины. Последние годы жизни у композитора были проблемы с легкими.