Умер актер «Пока смерть не разлучит нас» Энтони Бут

В Великобритании скончался актер Энтони Бут. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает The Guardian.

Артисту было 85 лет. В 2004 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Бут также страдал от проблем с сердцем.

«С грустью сообщаем о смерти Энтони Бута, актера и политического активиста. Тони умер вчера поздно вечером в кругу близких. Семья просит отнестись с пониманием и уважать нашу частную жизнь в это сложное время», — говорится в заявлении от имени его жены Стеф.

Бут был женат четыре раза, у него есть восемь дочерей.

Энтони Бут прославился ролью в сериале «Пока смерть не разлучит нас» (Till Death Us Do Part), выходившем на BBC с 1965 по 1975 год.

В его фильмографии также такие проекты, как «Остров сокровищ», «Священник», «Брэнниган», «Искажение», «Валиант», «Мстители» и «Мобильник».