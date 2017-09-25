Актер из «Народа против Ларри Флинта» упал с моста и умер

Чешско-американский актер Ян Тршиска скончался в пражской больнице после того, как в субботу упал в реку с Карлова моста. Об этом сообщает радиостанция Radio Praha в понедельник, 25 сентября.

Пражская полиция не считает произошедшее самоубийством. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают свидетелей инцидента.

Артист умер от полученных при падении травм. Ему было 80 лет.

Ян Тршиска родился в Праге в 1936 году. Он снялся в таких фильмах, как «Ронин», «Народ против Ларри Флинта», «Безумие», «Способный ученик», «Андерсонвилль», «Возвращение Агентов А.Н.К.Л.» и «Происки в стране чудес».

Актер также играл в театре — в 2002-м Тршиска был удостоен премии имени Альфреда Радока за роль Короля Лира в одноименной пьесе Уильяма Шекспира.