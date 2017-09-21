Культура
 

Умер актер из «В осаде» и «Мести придурков»

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Берни Кейси
Берни Кейси

Актер Берни Кейси, известный по фильмам «В осаде», «Месть придурков» и «Никогда не говори никогда», умер 19 сентября в Лос-Анджелесе. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил Variety.

Кейси, который скончался после непродолжительной болезни, было 78 лет. До того как стать актером, он сделал карьеру в американском футболе на позиции принимающего. В 1961 году его выбрала на драфте под девятым номером команда НФЛ «Сан-Франциско», за которую он играл на протяжении шести сезонов. Еще два года Кейси провел в «Сент-Луисе», в составе которого заслужил приглашение на матч всех звезд НФЛ 1967 года.

Первой ролью бывшего спортсмена в кино стал вестерн-сиквел «Ружья великолепной семерки» в 1969 году. В 1970-х он сыграл в таких популярных блэксплуатейшн-боевиках, как «...тик... тик... тик...», «Чернокожий Ганн», «Наемный убийца» и «Клеопатра Джонс», а также вестерне Мартина Скорсезе «Берта по прозвищу "Товарный вагон"» и фантастике Николаса Роуга «Человек, который упал на Землю».

Свои самые известные роли в 1980-х Кейси сыграл в комедийных фильмах «Месть придурков», «Шпионы как мы», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Я достану тебя, ублюдок». Кроме того, он появился в качестве оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в «Никогда не говори "никогда"», последнем фильме бондианы, где роль агента 007 исполнил Шон Коннери.

Помимо этого, Кейси исполнил десятки ролей на телевидении, включая сериалы «Звездный путь», «Марсианские хроники», «Она написала убийство» и «Вавилон 5». Чаще всего его приглашали на роли второго плана в боевиках. Он сыграл в таких экшен-фильмах, как «В осаде», «Другие 48 часов», «Команда Шарки», «Полицейский по найму» и «Стеклянный щит».

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