Умер актер Фрэнк Винсент

В США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале «Клан Сопрано». Об этом в среду, 13 сентября, сообщает TMZ.

По информации портала, Винсент умер во время операции на сердце. На прошлой неделе он перенес сердечный приступ.

Помимо «Клана Сопрано», Винсент также снимался в нескольких фильмах Мартина Скорсезе — «Бешеный бык», «Славные парни» и «Казино». В 2001, 2004 и 2005 годах он озвучивал босса мафии Сальваторе Леоне в трех частях популярной серии игр «Grand Theft Auto».

20 августа из жизни ушел американский комик и актер Джерри Льюис. Ему был 91 год, перед смертью он боролся с раком, диабетом и фиброзом легких.