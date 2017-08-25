Умер актер Джей Томас

Американский комедийный актер Джей Томас скончался от рака. Об этом сообщает Variety.

Артисту было 69 лет.

«Джей Томас — один из самых смешных и добрых людей, с которыми мне выпала честь работать и дружить», — заявил его представитель Томас Эсти.

Томас родился в штате Техас в 1948 году. Он дебютировал на широком экране в 1984-м, снявшись в эпизодической роли в ужастике «Каннибалы-гуманоиды из подземелий». Артист также сыграл в фильмах «Санта-Клаус 2», «Санта-Клаус 3», «Временно беременна», «Стрекоза» и «Разговор начистоту», а также в сериалах «Мерфи Браун», «Морк и Минди» и «Веселая компания».

За роль Джерри Голда в «Мерфи Браун» актер трижды был номинирован на кинопремию «Эмми» и дважды взял награду.

20 августа из жизни ушел американский комик и актер Джерри Льюис. Ему был 91 год, перед смертью он боролся с раком, диабетом и фиброзом легких.