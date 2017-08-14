Умер актер из фильма «Мой лучший год» Джозеф Болонья

В Дуарти, штат Калифорния, скончался американский актер и сценарист Джозеф Болонья. Об этом сообщила его жена Рене Тейлор, передает Deadline.

«Он жил и умер красиво, во всей полноте насладившись тремя годами после того, как у него диагностировали рак поджелудочной железы», — сказала она.

Болонье было 82 года. Он умер в онкологической больнице City of Hope.

Актер наиболее известен по роли в фильме «Мой лучший год» режиссера Ричарда Бенджамина. По словам Тейлор, в феврале врачи позволили Болонье посетить празднование 35-летия со дня выхода картины в июле, а до этого — съездить с семьей в Италию.

Джозеф Болонья снялся в таких лентах, как «Трансильвания 6-5000», «Кадиллак», «Принц из Нью-Йорка», а также в сериалах «Няня», «Косби» и «Женаты и с детьми».

В 1971 году он был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий для фильма «Любовники и другие незнакомцы».