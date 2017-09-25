Кричащий орел соула умер от рака

Американский певец в жанре соул Чарльз Брэдли скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Музыканту было 68 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Брэдли боролся на протяжении года. В 2016-м ему диагностировали рак желудка, после курса лечения певец возобновил гастрольную деятельность, однако злокачественная опухоль распространилась на его печень.

Брэдли родился в штате Флорида в 1948 году. Он начал музыкальную карьеру в 1996 году в качестве имперсонатора Джеймса Брауна. Артист выступал под псевдонимами Кричащий орел соула и Черный бархат.

Релиз первого сингла Брэдли состоялся в 2002-м. Музыкант продолжал выступать почти до самой смерти. Он выпустил три студийных альбома. Последняя пластинка, Changes, вышла в 2016-м.