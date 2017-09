Умер вокалист и барабанщик Hüsker Dü Грант Харт

Бывший барабанщик и один из вокалистов панк-рок-группы Hüsker Dü Грант Харт скончался в Миннеаполисе, штат Миннесота. Об этом сообщает New York Post.

Причиной смерти стали осложнения от рака печени и гепатита С, рассказала жена Харта, Бриджит Макго. Музыканту было 56 лет.

Грант также был одним из авторов песен Hüsker Dü. В частности, он написал тексты композиций The Girl Who Lives on Heaven Hill и Turn on the News.

Коллектив Hüsker Dü сформировался в 1979 году. Группа не имела коммерческого успеха, но оказала сильное влияние на альтернативный рок. Творчеством Hüsker Dü вдохновлялись, в частности, музыканты из Nirvana, Metallica, Pixies и The Smashing Pumpkins'.

Группа записала шесть альбомов и распалась в 1988 году. Грант после этого занялся сольной карьерой, а год спустя создал коллектив Nova Mob, где играл на гитаре.