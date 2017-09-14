Певец Андреа Бочелли попал в больницу после падения с лошади

Итальянский тенор Андреа Бочелли госпитализирован после падения с лошади. Об этом певец написал в Facebook в четверг, 14 сентября.

«Мои дорогие, я знаю, вы волновались за меня в последние часы. Просто хочу вас успокоить и сказать, что со мной все вполне в порядке. Это было всего-навсего обыкновенное падение с лошади», — сообщил он.

Бочелли добавил, что если никаких осложнений не будет обнаружено, его выпишут в ближайшее время.

Андреа Бочелли известен как популяризатор оперной музыки. Он полностью ослеп после того, как в возрасте 12 лет ему попали мячом в голову. В его сольной дискографии 16 студийных альбомов.

За свою карьеру он исполнял партии в таких операх, как «Богема», «Тоска», «Трубадур», «Вертер», «Кармен», «Паяцы» и «Сельская честь».