Фил Коллинз ударился лицом о стул

Британский певец Фил Коллинз госпитализирован после того, как упал в номере лондонского отеля. Об этом представители музыканта написали на его странице в Facebook в четверг, 8 июня.

«Он пошел ночью в туалет и поскользнулся, ударившись головой о стул. Его отвезли в больницу, где наложили швы», — отмечается в посте. В результате падения Коллинз получил глубокую рану на лице. Он остается в больнице под наблюдением врачей.

«Коллинз страдает от "отвислой стопы" (трудность с подниманием ноги в лодыжке — прим. «Ленты.ру»), которая возникла после операции на спине, ему сложно ходить», — отметили представители певца.

В сообщении также говорится, что концерты Коллинза, запланированные в Альберт-холл на четверг и пятницу, отложены до конца ноября.

66-летний Фил Коллинз — бывший барабанщик арт-рок группы Genesis, в 1981 году начавший сольную карьеру и ставший одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире. В 2011 году Коллинз заявил, что уходит из музыки, решив посвятить все время семье, но в 2017-м анонсировал большое мировое турне.