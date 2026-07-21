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14:39, 21 июля 2026Бывший СССР

Посол Молдавии был вызван в МИД России

ТАСС: Посол Молдавии был вызван в МИД России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел РФ для заявления протеста. Об этом указано на сайте дипведомства.

«Был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», — указано в сообщении ведомства.

В дипломатическом ведомстве отметили, что молдавские полицейские применяли силу и угрожали задержанием сотрудникам российского посольства.

«Оставляем за собой право на зеркальный ответ», — заключили в российском МИД.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии осуществило передачу Украине полномочий по управлению водными ресурсами реки Днестр.

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