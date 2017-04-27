Розенбаум сломал три ребра в Саратове

Российский автор-исполнитель Александр Розенбаум отменил выступление в Волгограде после того, как сломал несколько ребер. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается на сайте музыканта.

«В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 ребер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 года. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Как именно певец получил травму, не уточняется.

Выступление было запланировано в Центральном концертном зале Волгограда на 27 апреля.

В начале апреля служба потокового аудио «Яндекс.Музыка» опубликовала исследование, результаты которого показали, что россияне стали меньше слушать шансон. Согласно отчету, Александр Розенбаум переместился со 150-го на 300-е место в общем рейтинге популярных артистов.